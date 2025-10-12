إعلان

مقتل 4 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ106 ملايين جنيه في القليوبية | صور

كتب : علاء عمران

12:05 م 12/10/2025
لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، اليوم، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال حملة أمنية استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية بمحافظة القليوبية.

كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد أكدت قيام عدد من العناصر الإجرامية الخطرة، ضمن بؤر تمتد عبر عدة محافظات، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضايا متنوعة تشمل: القتل، وتجارة المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية، والسرقة بالإكراه، ومقاومة السلطات.

وتمكنت القوات من ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم: 359 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، و250 ألف قرص مخدر، و62 قطعة سلاح ناري وذخائر.

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 106 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

