تبدأ وزارة الداخلية اليوم الأحد، في قبول طلبات التقدّم لحج القرعة لموسم 1447 هـ / 2026 م، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري.

وسيكون تقديم الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وفقًا للجدول الزمني الذي ستعلنه الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة:

تُقدَّم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية: https://hij.moi.gov.eg، أو عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02)، وذلك وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية. وفي حالة انتهاء سريان البطاقة لا يُقبل الطلب.

يُجرى الاختيار من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة مقدم الطلب المُدرج ببطاقة الرقم القومي.

وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يرغب في الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لإحدى هذه الجهات.

وبمجرد غلق باب التقدم، يُدرج الطلب ضمن قرعة الجهة المختارة فقط، ولا تُقبل له طلبات أخرى لدى أي جهة أخرى، كما لا يجوز إلغاء الطلب بعد إجراء القرعة.

يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، شريطة الاستطاعة الصحية لأداء المناسك.

تُقبل الطلبات وفق النماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة والموقع الإلكتروني المشار إليه، ويوقّع المواطن بنفسه على الطلب.

وفي حالة وجود مرافق، يوقّع بجوار توقيع مقدم الطلب، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي السارية بعد الاطلاع على الأصل.

كما يجب إدراج الإقرارات والمستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج الطلب. يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلًا ونوع المرض (إن وجد).

الفئات الممنوعة من السفر لأداء مناسك الحج لعام 1447 هـ / 2026 م:

وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية، يُحظر سفر الفئات التالية نظرًا لكونهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى: مرضى الفشل الكلوي الذين يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، ومرضى تليّف الرئة، والحالات المتقدمة من أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكبدي، والمرضى بالأمراض العصبية أو النفسية أو العقلية التي تعيق الإدراك، أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، وكذلك أمراض الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والسيدات الحوامل في الثلاثة أشهر الأخيرة، وحالات الحمل الخطر في جميع مراحله، ومرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والمصابون بالأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية (مثل الدرن / السل الرئوي المفتوح – الحميات النزفية)، حالات السمنة المفرطة المرضية، والأطفال دون سن 12 عامًا.

وفي حالة حدوث أي تغيّر في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي، سيتم الإخطار بها فورًا لتنفيذها.

الاشتراطات الصحية والتطعيمات:



يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من الحجاج الفائزين، والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية بالتنسيق مع الجانب السعودي، وتشمل:

تطعيم الالتهاب السحائي (اللقاح الرباعي) بجرعة واحدة قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.

أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة المصرية أو السلطات السعودية لاحقًا.

كما يُلزم الحاج بتقديم شهادة مصدّق عليها من السلطات الصحية وفقًا للبروتوكول المعتمد بوزارة الصحة والسكان المصرية.

يحق لمكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية إلغاء الطلبات أو التأشيرات إذا ثبت مخالفة الحالة الصحية للبيانات المقدمة، أو إعادتهم من المملكة على نفقتهم الخاصة دون أداء الفريضة، ودون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

يوقّع المتقدم والمرافق (إن وجد) على إقرار بعدم سبق أداء فريضة الحج، وباستطاعته الصحية، وموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة. إذا ثبتت مخالفته لأي من الضوابط، يتم استبعاده دون مسؤولية على الوزارة، ويُشترط التأشير بعلامة (√) في الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب، ولا يُقبل الطلب في حالة تركها خالية.

شروط السن والقرابة:



لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وللمرافق الوجوبي عن 18 عامًا، والمرافق غير الوجوبي عن 12 عامًا، يُعتمد تحديد السن بتاريخ 8 فبراير 2026م الموافق 20 شعبان 1447 هـ.

يشترط ألا يكون مقدم الطلب أو المرافق قد سبق لهما أداء الفريضة طوال حياتهما، وأن تكون صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة.

في حالة عدم إمكانية إثبات صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق، تُلغى فرصة المرافق فقط، مع الإبقاء على فرصة مقدم الطلب.

طريقة التقديم والسداد:



تقديم الطلب من خلال الإنترنت أو الاتصال على الرقم (27983000 – 02) يُعد إقرارًا بالاطلاع والموافقة على الشروط.

الطلب لا يُقبل إلا بعد سداد قيمته المالية خلال فترة التقديم المحددة.

تسدد تكاليف الطلب الورقي بمراكز الشرطة، أما الإلكتروني فيسدد عبر وسائل الدفع الآلية (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها).

التنازل ونقل الفرصة:



لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها لأي شخص.

يُسمح فقط للأبناء بالتنازل لأحد الوالدين (أو والد ووالدة الزوج/الزوجة) بشروط محددة تتعلق بالحالة الصحية وعدم أداء الفريضة من قبل.

تُقبل طلبات التنازل قبل انتهاء فترة السداد بـ 48 ساعة فقط.

تُخصص نسبة 1% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم بكل مديرية أمن، ويُعتبرون فائزين بالتزكية دون دخول القرعة العامة.

وفي حالة تقديم طلب حج زوجي لكبيرَي سن (70 عامًا فأكثر) أو أحدهما من ذوي الهمم، يُسمح لهما بمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة بشرط تمتعه بصحة جيدة، على أن تتم مناظرته من قِبل الجهات المختصة بعد الفوز بالقرعة.