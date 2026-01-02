إرشادات المرور لقيادة آمنة في الشبورة والمطر

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح مهمة لقائدي السيارات، وحثتهم على الالتزام بإرشادات السلامة لتجنب وقوع الحوادث، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تغطي الطرق الزراعية والسريعة، وتؤدي إلى انخفاض شديد في مستوى الرؤية.

أهم النصائح المرورية للقيادة الآمنة خلال الشبورة:

خفض السرعة

شددت الإدارة على ضرورة تقليل السرعة بما يتناسب مع كثافة الشبورة، حتى يتمكن السائق من التوقف عند أي طارئ دون خسائر.

الحفاظ على مسافة أمان

يجب زيادة المسافة بين السيارة والسيارات الأخرى، لتوفير الوقت والمساحة الكافية لتفادي أي اصطدام محتمل.

استخدام الأضواء المناسبة

أوصت الإدارة باستخدام الأضواء الأمامية منخفضة المستوى، والابتعاد عن الأضواء العالية لأنها تعكس الشبورة وتقلل الرؤية أكثر. كما ينصح باستخدام أضواء الضباب إذا كانت مركبتك مجهزة بها.

تجنب التجاوز

يجب الامتناع عن التجاوز على الطرق السريعة والزراعية خلال الشبورة، حيث يمكن أن تقل الرؤية بشكل مفاجئ ويؤدي التجاوز إلى حوادث خطيرة.

التركيز والانتباه

شددت الإدارة على ضرورة الانتباه الكامل أثناء القيادة، وتجنب أي تشتيت مثل استخدام الهاتف أو محادثات غير ضرورية.

تجنب المناطق الممطرة أو الغير مستقرة

نصحت الإدارة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد سقوط أمطار خفيفة أو تكون الأرضية فيها زلقة، لتفادي انزلاق المركبات.

الالتزام بالحارات المرورية

الحفاظ على حارة السير وعدم التغيير المستمر للحارات يساعد في تقليل المخاطر أثناء الشبورة.