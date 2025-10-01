ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في الإسكندرية



نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة بمحافظة الإسكندرية.



وكشفت التحريات عن تورط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا ارتكب 12 واقعة سرقة للهواتف المحمولة، متخذين من دائرة قسم شرطة باب شرق مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع، وأرشدا عن المسروقات التي جرى ضبطها كاملة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

