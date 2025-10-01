إعلان

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في الإسكندرية

كتب-علاء عمران:

01:21 م 01/10/2025

ضبط متهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة بمحافظة الإسكندرية.


وكشفت التحريات عن تورط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا ارتكب 12 واقعة سرقة للهواتف المحمولة، متخذين من دائرة قسم شرطة باب شرق مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع، وأرشدا عن المسروقات التي جرى ضبطها كاملة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ضبط تشكيل عصابي سرقة الهواتف

الثانوية العامة

المزيد

