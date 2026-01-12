حبس تشكيل عصابي لتزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية بمدينة السلام، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة عن قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظتي القاهرة وسوهاج، بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، خاصة الشهادات الدراسية، لاستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، مع الترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت التحريات أن إعلانًا على مواقع التواصل الاجتماعي قاد إلى كشف نشاط المتهمين وسقوطهما في قبضة الأجهزة الأمنية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة، عُثر بداخلها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقر المتهمان بممارستهما النشاط الإجرامي كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة

"كيلو حشيش و300 جرام آيس".. قرار جديد ضد متهمين بترويج المخدرات بالمرج

حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف