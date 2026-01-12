ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟

قفزت أسعار الذهب والفضة عالميا إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم الاثنين بدعم زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وزيادة التوقعات بخفض الفائدة على الدولار بعد تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أي البنك المركزي الأمريكي.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بنحو 2% خلال تعاملات اليوم لتتخطى 4600 دولار للأونصة قبل أن تتراجه قليلا إلى نحو 4582 دولار للأونصة، وفق بيانات بلومبرج.

على نفس الخطى قفزت الفصة عالميا بنحو 5% خلال تعاملات اليوم لتتخطي سعر الأونصة 84 دولار لأول مرة في تاريخها.

جاء ذلك التحول بعد إدلاء جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حول إتهامه بالإصراف في تشطيب مبنى الاحتياطي الفيدرالي بتلقيه تهديدات من إدارة دونالد ترامب للمارسة الضغوط عليه لخفض أسعار الفائدة.

بحسب رويترز، قالت كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق، كورباي، إن "إن ما كشفته هذه الليلة يمثل تصعيداً دراماتيكياً في جهود الإدارة لإضعاف الاحتياطي الفيدرالي، وقد يؤدي إلى سلسلة من العواقب غير المقصودة التي تتعارض بشكل مباشر مع أهداف الرئيس ترامب المعلنة."

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، خاصة وأن جزءًا مما نتوقعه هذا العام ليس مجرد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة أكثر مما يشير إليه الرسم البياني النقطي، ولكن أيضًا التيسير الكمي، وفق ما قالته كارل شوماتا.