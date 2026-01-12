قرار جديد بشأن محاكمة المتهمين بالتعدي على سائق الفردوس بأكتوبر

قررت محكمة أكتوبر، اليوم الإثنين، حجز محاكمة المتهمين في واقعة التعدي على سائق الفردوس لجلسة 19 يناير للحكم.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين بالتعدي على سائق الفردوس للمحاكمة على خلفية قضية تعديهم على سائق سيارة وإتلاف سيارته.

واستدعت جهات التحقيق المجني عليه والمتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة التعدي على سائق الفردوس، للاستفسار وسؤال الطرفين عن التصالح من عدمه.

وأقر المجني عليه في محضر التحقيق عدم وجود نية للتصالح والاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين جميعًا، وجرى صرف المجني عليه والمتهم الأول من سرايا النيابة الكلية تمهيدًا لاستكمال الأوراق ولصدور قرار جهات التحقيق بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وكشفت الجهات الأمنية حقيقة مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكي وفان ميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة

