ضبط متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

12:19 م 12/01/2026

ضبط متهم - تعبيرية

كتب- علاء عمران:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص وسيدة لأحدهما معلومات جنائية باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهما هاتفي محمول، بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الإسكندرية النيابة العامة مكافحة الجرائم المنافية للآداب

