ضبط 9 أطنان دقيق أبيض ومدعم خلال حملات مكثفة على المخابز

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من أي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، بما يحقق أرباحًا غير مشروعة على حساب المواطنين.

وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذ حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية، سواء الحرة أو المدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، في محاولة لضمان عدم بيع الخبز بأكثر من السعر المقرر ومنع أي تجاوزات على حقوق المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات تموينية أو محاولات استغلال الدقيق والخبز لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار، ومنع أي خلل في منظومة توزيع الخبز والسلع الأساسية.

اقرأ أيضًا:

7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة

"كيلو حشيش و300 جرام آيس".. قرار جديد ضد متهمين بترويج المخدرات بالمرج

حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف