خلال 24 ساعة.. ضبط 107388 مخالفة مرورية متنوعة

كتب : علاء عمران

12:12 م 12/01/2026

مخالفة مرورية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 107388 مخالفة مرورية متنوعة.

شملت المخالفات السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص، وفحص 1328 سائق تبين إيجابية 54 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية

مخالفة مرورية الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية المخالفات المرورية

