إعلان

سيارة تدهس قائد دراجة نارية بالقاهرة والأمن يضبط السائق بعد هروبه

كتب : علاء عمران

01:14 م 01/10/2025

القبض على متهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة دهس بالقاهرة بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص خلال قيادته دراجته النارية، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، بينما فر السائق هاربًا.

وتبين من الفحص أن قسم شرطة القطامية تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول شخص متوفي متأثرًا بجروح وكسور متفرقة، إثر مصادمة سيارة به بأحد الطرق بدائرة القسم، قبل أن يلوذ قائدها بالفرار.

وعقب التحريات والبحث، تمكنت القوات من تحديد السيارة وضبط قائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه لاعتداء من الأهالي.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دراجة نارية وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة