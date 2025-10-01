سيارة تدهس قائد دراجة نارية بالقاهرة والأمن يضبط السائق بعد هروبه

كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة دهس بالقاهرة بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص خلال قيادته دراجته النارية، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، بينما فر السائق هاربًا.

وتبين من الفحص أن قسم شرطة القطامية تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول شخص متوفي متأثرًا بجروح وكسور متفرقة، إثر مصادمة سيارة به بأحد الطرق بدائرة القسم، قبل أن يلوذ قائدها بالفرار.

وعقب التحريات والبحث، تمكنت القوات من تحديد السيارة وضبط قائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه لاعتداء من الأهالي.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهم.