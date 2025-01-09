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ضبط 3 أطفال بتهمة تعذيب كلب وتصويره بالمرج

04:21 م الخميس 09 يناير 2025

عذيب كلب

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من الأطفال أثناء تعديهم على كلب في القاهرة.

تمكنت الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة أطفال مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج. وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة وتصويرها بدافع المزاح.

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأطفال وذويهم، مع التأكيد على استمرار التصدي لهذه الممارسات التي تنتهك حقوق الحيوانات وتخالف القانون.

كلب أطفال المرج
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