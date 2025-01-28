"علاقة شاذة".. تفاصيل سرقة طالب أجنبي بالإكراه في الشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في واقعة سرقة طالب أجنبي بالإكراه في مدينة الشيخ زايد، بعد تعرضه للسرقة من قبل مجهولين تحت تهديد السلاح.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كشفت التحقيقات الأولية أن طالب أجنبي تعرف على شخصين عبر أحد التطبيقات المختصة بالأعمال المنافية للآداب العامة، واتفق معهم على لقاء بهدف إقامة علاقة محرمة "شذوذ"، وعند وصوله إلى المكان المحدد، فوجئ بالمتهمين يستولون على سيارته ومتعلقاته الشخصية بعد تهديده بالسلاح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة الشيخ زايد بلاغًا من طالب يحمل جنسية أجنبية، يفيد تضرره من مجهولين سرقوا سيارته، مشيرًا إلى أنه تعرف عليهم من خلال أحد التطبيقات المختصة بالأعمال المنافية للآداب العامة.

وأضاف، أنهم فور الاتفاق بينهم لإقامة علاقة مع أحدهم، حددوا له مكانا للقاء وسرقته بالإكراه فور وصوله، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.