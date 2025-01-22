ضبط 279 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، وحققت خلال 24 ساعة نتائج بارزة في التصدي للجريمة وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 279 قضية مخدرات شملت 302 متهم، حيث تم العثور على أكثر من 205 كيلو جرامات من الحشيش، و37 كيلوجرامًا من البانجو، بالإضافة إلى كميات أخرى من الهيروين، والهيدرو، والآيس، والشابو، والحشيش الصناعي، والأقراص المخدرة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 65 قطعة سلاح ناري مع 56 متهمًا، منها بنادق آلية، وخرطوش، وطبنجات، وأسلحة محلية الصنع، إلى جانب عدد كبير من الطلقات والأسلحة البيضاء.

وفي سياق تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 60268 حكمًا قضائيًا متنوعًا، من بينها 163 حكم جناية، وأكثر من 29 ألف حكم غرامة، فضلًا عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين ارتكبوا واقعة سرقة متجر.

وتضمنت الحملة أيضًا ضبط 13 متهمًا في قضايا بلطجة، وفحص 49 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المخدرات، حيث تبين إيجابية 9 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.