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4 سيارات إطفاء تتصدى لحريق مصنع كبريت بالحوامدية

01:47 م الأحد 19 يناير 2025

السيطرة على حريق - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مصنع للكبريت بمركز الحوامدية جنوب الجيزة اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بطريق مصر أسيوط الزراعي.

4 سيارات إطفاء دفع بها اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

تبين بالفحص اشتعال النيران في مصنع كبريت مكون من طابق واحد على مساحة فدان وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

حريق سيارات إطفاء حريق مصنع كبريت الحماية المدنية
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