7 مصابين في تصادم سيارتين بالطريق الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص على الأقل في تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الأوسطي اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث قبل نزلة شق الثعبان.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي تصادم سيارتين ميكروباص في الاتجاه القادم من العاصمة الإدارية.

وأسفر عن الحادث -حتى الآن- 7 مصابين نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج وسط انتشار رجال المرور لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.