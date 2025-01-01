إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر

كتب- علاء عمران:

أُصيب 7 أشخاص جراء حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى طريق بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفعت أجهزة الأمن حطام الحادث بالكامل لإعادة فتح الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بمدينة 6 أكتوبر. انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين تصادم سيارتين على الطريق، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما قامت أجهزة الأمن بمناقشة شهود العيان، والبدء في مراجعة كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

باشرت فرق المباحث التحقيق في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطريق، وتم رفع حطام السيارتين لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.