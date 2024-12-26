للنطق بالحكم.. وصول مضيفة الطيران التونسية قاتلة ابنتها للجنايات

كتب- أحمد عادل:

وصلت "أميرة ح."، مضيفة الطيران التونسية السابقة، وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لحضور جلسة النطق بالحكم في القضية المتهمه فيها بإنهاء حياة طفلتها في منطقة الرحاب، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، سامح العنتبلي، وشريف السعيد، وسكرتارية وليد فراج ومحمود ممدوح.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل الطفلة على يد والدتها، التي كانت تعمل مضيفة طيران وتدعي خبرتها في علم الطاقة، عن تفاصيل جديدة. وأظهرت التحقيقات أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، مما دفعها لمحاولة إنهاء حياة ابنتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء. وأضافت أنها كانت تعتقد أن ما تقوم به ليس أفكارًا متطرفة، وإنما هو علاج باستخدام الطاقة.

وأكدت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها كانت تحاول إقناع زوجها، عندما يتحدث معها حول تصرفاتها الغريبة، بأن ما تفعله هو "لغة النور" التي هي عبارة عن أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم ولها تأثيرات روحانية عالية، وأكدت أنها تستخدم هذه التقنية لعلاج المرضى بالطاقة.