شارك رجال الشرطة المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك من خلال توزيع الورود على المارة ومستقلي السيارات، في أجواء احتفالية تعكس روح الود والتلاحم المجتمعي.

مبادرة الداخلية في عيد الأضحى

ولاقت المبادرة استحسان المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن تلك المبادرات تسهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

استراتيجية وزارة الداخلية

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، وتعزيز أواصر الثقة والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، شارك رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بعدد من الشوارع والميادين.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها