تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخص بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والاستيلاء على مبلغ مالي من حساب زوجته البنكي.

خدعة "تحديث البيانات" تسقط ضحية جديدة

وأوضحت التحريات أن المتهم أوهم السيدة بضرورة تحديث بياناتها البنكية، وتمكن من الحصول على بيانات حساباتها، قبل أن يستولي على الأموال الموجودة به بطريقة احتيالية.

ضبط المتهم في المنيا

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وعُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين أنها تحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى شريحتي خطوط هواتف محمولة.

اعترافات المتهم تكشف طريقة الاحتيال على المواطنين

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين تورطه في وقائع أخرى بذات الأسلوب، باستخدام انتحال صفة موظف بنك للنصب على المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها