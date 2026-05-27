

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور على مواقع التواصل تضمن قيام سيدة بصحبتها طفلة بها آثار حروق بالجسم بالجلوس أمام أحد المطاعم بقصد التسول واستجداء المارة بالشرقية.

وكشفت تحريات رجال الشرطة، هوية السيدة الظاهرة بالمنشور ربة منزل، وجرى ضبطها وبمواجهتها قدمت ما يفيد بأن الطفلة الظاهرة بالمنشور نجلتها 3 سنوات.

اعترافات سيدة استغلت إصابة طفلتها بحروق للتسول

وأقرت السيدة بقيامها باستغلالها في أعمال التسول واستجداء المارة، وأضافت بأن الحروق الظاهرة بجسد نجلتها قديمة نتيجة لهوها بإحدى الدراجات النارية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

