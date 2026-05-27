لم تكن جدران البيوت هذه المرة كافية لستر الأسرار؛ بل تحول هاتف محمول إلى نافذة شرعت الأبواب على تفاصيل ليلة قاسية عاشتها سيدة، تصدرت تفاصيلها بفيديو اجتاح منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.

فيديو سيدة الإسكندرية

مقطع فيديو مصور، قيل إنه التُقط في أزقة محافظة الإسكندرية، وثق لحظات عصيبة لزوج يجرد زوجته من الأمان، منهالاً عليها بالضرب والسب دون هوادة.

الدراما في المشهد ليست في القسوة الجسدية فحسب، بل في تلك الكلمات المليئة بالتحدي والتهكم التي رددها الزوج وهو يواصل اعتداءه، صارخاً في وجهها: "عايزك تحبسيني"؛ عبارة بدت وكأنها إعلان صريح عن غياب العقل وتحدٍّ صارخ لكل الأعراف والقوانين، لتتحول صرخة الزوجة الصامتة إلى قضية رأي عام هزت قلوب المتابعين.

الداخلية تتحرك

لم يقف المشهد الصادم عند حدود المشاهدات والتعليقات الغاضبة على صفحات "الفيسبوك" و"إكس"؛ بل تحركت المياه الراكدة سريعا لتصل صدى هذه الصرخات إلى غرف عمليات وزارة الداخلية.

فحص فيديو الاستغاثة

وأمام هذه المشاهد القاسية، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص المقطع المتداول بدقة وعناية، لفك شفرة الواقعة، وتحديد الهويات، والوقوف على الملابسات الحقيقية ودوافع هذا الاعتداء، تمهيداً لتقديم المتورط فيها إلى ساحة العدالة، والتأكيد على أن القانون لا يقف صامتاً أمام انتهاك كرامة الإنسان داخل بيته.

