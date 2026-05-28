بسبب موجة الحر.. مصرع 9 أشخاص غرقا في بريطانيا

كتب : وكالات

02:10 ص 28/05/2026

موجة الحر في بريطانيا

دعت جمعية الجمعية الملكية لإنقاذ الأرواح البريطانيين إلى توخي الحذر بعد وفاة 9 أشخاص غرقا منذ بدء موجة الحر، بينهم 7 فتيان وفق الشرطة.

وحذرت الجمعية، من أن خطر الغرق يتضاعف 5 مرات عندما تتجاوز درجات الحرارة 25 مئوية، مشيرة إلى أن برودة المياه مقارنة بحرارة الجو قد تتسبب بصدمة حرارية مفاجئة.

وسجلت المملكة المتحدة الثلاثاء، أعلى درجة حرارة لشهر مايو على الإطلاق، بلغت 35.1 درجة مئوية في لندن.

أفادت الشرطة بتسجيل حالات الغرق في بحيرات وأنهار وشواطئ عدة منذ الأحد، بينها وفاة أطفال ومراهقين خلال السباحة.

وتوفيت امرأة تبلغ 72 عاما على أحد شواطئ ويلز، ورجل ستيني خلال محاولته مساعدة أقاربه في البحر بمنطقة كورنوال، وفقا لسكاي نيوز.

