

تمكنت وزارة الداخلية من كشف حقيقة منشور جرى تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات حول تعرض الحجاج المصريين المنضمين لأحد برامج الحج لسوء معاملة وإهمال أثناء أداء المناسك.

وأكد مصدر أمني أن الفحص والتحري أسفر عن عدم صحة ما تم تداوله، وتبين أن المنشور والصور غير حقيقية وتم إنشاؤهما باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ظهر في تفاصيل الصور المتداولة.

وأوضح المصدر أنه لم يتم رصد أو تلقي أي شكاوى من جانب بعثة حج القرعة المصرية بشأن وجود إهمال أو سوء معاملة، مشيرًا إلى أن جميع الحجاج المصريين بخير ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية والخدمات لهم بشكل كامل.

كما أشار إلى أن بعثة حج القرعة تتابع أوضاع الحجاج على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات متكاملة تعمل بشكل مستمر لضمان توفير الدعم اللازم والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات، في إطار مواجهة الشائعات والحفاظ على دقة المعلومات المتداولة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها