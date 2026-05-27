الداخلية تكشف واقعة نصب على أجنبي و3 سيدات والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة

كتب : علاء عمران

07:08 م 27/05/2026

ضبط متهم بالنصب عبر مشروع وهمي للمعدات البترولية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات بلاغات تقدم بها شخصان، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، و3 سيدات، أفادوا فيها بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مندوب بإحدى الشركات.

استثمار وهمي يسقط متهمًا بالقاهرة

وتبين من البلاغات أن المتهم استولى على مبالغ مالية من الضحايا، بزعم استثمارها في مجال تجارة قطع الغيار الخاصة بالمعدات البترولية، مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية، إلا أنه لم يلتزم بذلك وامتنع عن رد الأموال المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه على ذمة القضية.

مديرية أمن القاهرة احتيال إلكتروني استثمار وهمي النيابة العامة النزهة وزارة الداخلية

