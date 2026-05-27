تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات بلاغات تقدم بها شخصان، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، و3 سيدات، أفادوا فيها بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مندوب بإحدى الشركات.

استثمار وهمي يسقط متهمًا بالقاهرة

وتبين من البلاغات أن المتهم استولى على مبالغ مالية من الضحايا، بزعم استثمارها في مجال تجارة قطع الغيار الخاصة بالمعدات البترولية، مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية، إلا أنه لم يلتزم بذلك وامتنع عن رد الأموال المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه على ذمة القضية.

