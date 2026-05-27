مع تكبيرات عيد الأضحى المبارك، تكتسي الشوارع بثوب الصخب والبهجة؛ صياح الأطفال، ورائحة الشواء، وتجمعات الأهل التي لا تنتهي. لكن خلف هذا الستار الاحتفالي، تختبئ فخاخ قانونية لا يلتفت إليها الكثيرون.

تصرفات يراها البعض "عادية" أو جزءا من "عادات العيد"، لكنها في نظر القانون جنايات وجنح تستوجب الحبس والغرامة.

خطايا تُفسد العيد

يعتقد البعض أن ذبح الأضحية أمام باب البناية أو في قارعة الطريق جزء من مظاهر الاحتفال، لكن هذا المشهد لا ينتهي فقط بروائح كريهة وتعطيل للمرور، بل ينتهي بتدخل الأجهزة المحلية التي تترصد هذه المخالفات البيئية والصحية لتحرير محاضر غرامة فورية قد تصل لعقوبات مغلظة حفاظا على المظهر العام والصحة العامة.

نيران الشواء الطائشة

"لمة الشواء" هي الطقس الأبرز في العيد، لكن إشعال أطنان من الفحم داخل مداخل العقارات الضيقة أو أسفل الشرفات الخشبية يحول الدخان إلى فخ للاختناق، وقد يتسبب في شرارة واحدة تشعل حريقاً كارثياً. هنا، تتحول الجلسة العائلية فورا إلى قضية جنائية بتهمة الإضرار العمدي بالأرواح والممتلكات.

متعة الصغار التي تسوق الكبار للسجن

بينما يلهو الأطفال بالألعاب النارية والمفرقعات في الشوارع، يغفل الآباء أن القانون يتعامل مع حيازة أو تجارة هذه المواد "كمفرقعات خطرة". إصابة عين طفل أو ترويع آمن، كفيلان بتحريك حظر قانوني صارم قد يزج بمرتكبه أو المسؤول عنه في السجن.

كابوس الحدائق

تكتظ المتنزهات ودور السينما بالرواد، ووسط هذا الزحام الخانق، يظن بعض ضعاف النفوس أن مضايقة الفتيات أو المعاكسات اللفظية والجسدية ستمر مرور الكرام. لكن الحملات الأمنية المكثفة والانتشار السريع لشرطة مكافحة العنف ضد المرأة يحولان هذه التصرفات إلى جرائم مشهودة عقوبتها الحبس والغرامة المشددة.

"رالي الموت"

يحول بعض الشباب فرحة العيد برخص القيادة الجديدة أو الدراجات النارية إلى ساحات سباق واستعراض خطير في الشوارع العامة. هذه الرعونة لا تنتهي بسحب رخصة القيادة فحسب، بل تمتد للقضاء في حال تسببت تلك "السيناريوهات الطائشة" في دهس عابر سبيل أو إحداث عاهة، ليكون العيد سبباً في ضياع مستقبل شاب خلف الأسوار.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها