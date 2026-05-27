"الحقوني".. أب يستغيث بعد اعتداء ابنه المدمن عليه وتدمير منزله بالجيزة

كتب : علاء عمران

05:54 م 27/05/2026

مدمن ينهال على والده ويُحطم شقته

كشفت أجهزة أمن وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص من قيام نجله بالتعدي عليه بالضرب وتحطيم محتويات الشقة محل سكنهما بمحافظة الجيزة، بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وبالفحص والتحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه حداد يقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة. وبسؤاله، أكد أن الواقعة حدثت بتاريخ 19 من الشهر الجاري، بعدما تعدى عليه نجله بالضرب وأحدث تلفيات داخل الشقة، مشيرًا إلى أنه لم يحرر محضرًا بالواقعة وقت حدوثها.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت بالتحريات، كما أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

بنسبة تصل لـ25%.. توقعات بارتفاع أسعار الفنادق في عيد الأضحى 2026
