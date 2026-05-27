

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طليقها بالاستيلاء على محتويات مسكنها، عقب صدور قرار بتمكينها من المسكن بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه تم تحديد القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبسؤالها أفادت بتضررها من طليقها، مالك مكتب شحن، لقيامه بالاستيلاء على محتويات مسكن الزوجية، رغم صدور قرار بتمكينها من المسكن منفردة دون طليقها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها