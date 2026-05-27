"الفيديوهات فضحته".. تفاصيل سرقة أحذية المصلين من داخل مسجد بالدقهلية

كتب : علاء عمران

09:39 م 27/05/2026 تعديل في 09:39 م

ضبط متهم بسرقة أحذية المصلين من مسجد بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو وصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة أحذية المصلين من داخل أحد المساجد بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أن القائم على النشر مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبسؤاله قرر بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة حذائه من داخل مسجد كائن بدائرة القسم.

ليلة سقوط لص الأحذية من المساجد

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

