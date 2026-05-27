تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 أشخاص (6 رجال وسيدة)، لهم معلومات جنائية؛ لاستغلالهم الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بإلحاح في نطاق محافظة القاهرة.

عصابة التسول القسري

وعُثر بحوزتهم على 9 أطفال من المعرضين للخطر أثناء إجبارهم على بيع السلع والتسول. وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي.

مباحث رعاية الأحداث تنقذ 9 أطفال

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم بإحدى دور الرعاية.

