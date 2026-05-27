كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على جثة سيدة مجهولة مصابة بعيار ناري بمحافظة المنوفية.

الفصل الأول في جريمة المنوفية

وتبين أنه بتاريخ 21 الجاري تلقى مركز شرطة قويسنا بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مجهولة. وأسفرت التحريات عن تحديد هويتها، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز.

تحريات الشرطة

كما كشفت التحريات أنها كانت برفقة سائق سيارة ربع نقل، تم تحديده وضبطه، والذي قرر أنه أثناء توقفهما بأحد الطرق الزراعية فوجئا بشخص مجهول يحاول إنزالهما من السيارة، فحاول الهرب، إلا أن المتهم أطلق أعيرة نارية تجاههما من سلاح آلي كان بحوزته، ما أدى إلى إصابة السيدة ووفاتها في الحال. وأضاف أنه تخلص من الجثمان بمكان العثور عليه خشية المساءلة القانونية.

تبادل إطلاق نار

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عنصر جنائي خطر سبق اتهامه في قضايا قتل عمد ومخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه.

وعقب استهدافه بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وتم التعامل معه، ما أسفر عن مصرعه، وضبط بحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة وكمية من الطلقات النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

