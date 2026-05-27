

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص وأسرته بالتعدي على زوجة شقيقه بالضرب باستخدام عصا بمحافظة الشرقية.

مشاجرة أسرية بالشرقية تسفر عن إصابات لسيدة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من ربة منزل مصابة بجروح وسحجات وكدمات متفرقة، بتضررها من شقيق زوجها وزوجته ونجلهما، لقيامهم بالتعدي عليها بالضرب باستخدام عصا وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتها المشار إليها.

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات حول الميراث بين الطرفين وزوجها، وتطورت إلى مشاجرة انتهت بإصابات داخل نطاق المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

