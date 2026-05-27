الداخلية تُفرج عن 1090 نزيلًا بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى - (صور)

أقامت وزارة الداخلية صلاة عيد الأضحى بمراكز الإصلاح والتأهيل، وأفرجت عن 1090 نزلاء بالعفو الرئاسي بعد استيفاء شروط الإفراج.

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة تعكس استمرار تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على احترام حقوق الإنسان وتعزيز إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للنزلاء.

وشهدت فعاليات الاحتفال حضور عدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين المسيحي، الذين شاركوا النزلاء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وقدموا التهنئة لهم، بما عكس حالة من الترابط والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع المصري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ونفذت وزارة الداخلية قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2026، بعد استيفائهم شروط العفو الرئاسي المقررة.

الإفراج عن 1090 نزلاء بالعفو الرئاسي

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، من أجل تحديد المستحقين للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق شروط القرار على 1090 نزيلًا ممن تقرر الإفراج عنهم.

أهالي المفرج عنهم يعبرون عن سعادتهم

وأعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم الكبيرة بعودة ذويهم، مؤكدين أنهم لمسوا تغيرًا واضحًا في سلوكيات أبنائهم بعد فترة التأهيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، كما وجهوا الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية على منحهم فرصة جديدة للعودة والانخراط داخل المجتمع.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في توفير مختلف أوجه الرعاية للنزلاء، والعمل على تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل الحديثة، بما يسهم في إعداد المحكوم عليهم للاندماج مجددًا داخل المجتمع عقب الإفراج عنهم.