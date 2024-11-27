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سحب 1412 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

07:31 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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كتب- علاء عمران:

حرر رجال الإدارة العامة للمرور 1412 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عبر المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلاً عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني، بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور.

الملصق الإلكتروني الإدارة العامة للمرور
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