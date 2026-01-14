إعلان

الداخلية تواصل حملاتها.. ضبط 13 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:31 ص 14/01/2026

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، جرى خلالها ضبط نحو 13 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

دقيق شرطة التموين المخابز السياحية

