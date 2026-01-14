إعلان

ننشر الكشف النهائي لتشكيل رغبات النواب باللجان النوعية قبل إجراء الانتخابات

كتب : نشأت علي

11:25 ص 14/01/2026

مجلس النواب

حصل "مصراوي" على الكشف النهائي لتشكيل رغبات النواب باللجان النوعية بمجلس النواب.

ويجري مجلس النواب الجديد برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، انتخابات اللجان النوعية وتشكيل هيئات مكاتبها اليوم الأربعاء.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 (الرئيس- الوكلان- أمين السر)، والذين يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس؛ لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذةً بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنص المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتُقَدَّم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

مجلس النواب تشكيل رغبات النواب انتخابات لجان النواب المستشار هشام بدوي

