ضربة أمنية لتجار العملة.. ضبط 10 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

11:33 ص 14/01/2026

مبلغ مالي - أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية تُقدَّر بنحو 10 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

