سحب 884 رخصة وضبط 1126 مخالفة ورفع 41 مركبة في حملات مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار إحكام الرقابة المرورية والحفاظ على السلامة العامة.

وتمكنت أجهزة الأمن من سحب 884 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس 2021، وتفعيل اللوائح المرورية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، ضبطت الأجهزة الأمنية 1126 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار حرص وزارة الداخلية على الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، مع التأكيد على التزام قائدي المركبات بقواعد المرور وتجنب المساءلة القانونية.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، فيما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات المهملة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق والأحياء.

وفي إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، أغلقت وزارة الداخلية 103 محال مخالفة لعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية والأمنية لتحقيق الانضباط، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتطبيق القانون على الجميع.