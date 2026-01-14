إعلان

بعد 6 أشهر من الزواج.. إحالة المتهمة بقتل زوجها في المرج للجنايات

كتب : أحمد عادل

11:29 ص 14/01/2026

جثة - أرشيفية

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة السيدة المتهمة بقتل زوجها بطعنة نافذة في القلب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

وأقرت المتهمة خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة دون قصد، موضحة أنها سددت لزوجها طعنة في القلب باستخدام السكين التي كانت ممسكة بها، على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرض لإصابة قاتلة في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

ومن جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة، التي أقرت بارتكاب الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيقة المجني عليه وعدد من شهود العيان، كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة جريمة قتل سلاح أبيض

