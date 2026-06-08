انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، مقارنة بمستواها أمس الأحد، فيما استقرت سعر الدرهم الإماراتي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.08 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.15 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و137.58 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 13.13 جنيه للشراء، بتراجع قرش واحد، و14.23 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردني: 72.17 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و73.26 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 163.67 جنيه للشراء، و169.1 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للبيع والشراء.