مسؤول بالمركزي: الكويت تجدد وديعة بملياري دولار لدى مصر

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، كانت مستحقة في أبريل الماضي، بحسب مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري.

وقال المصدر إن كافة الودائع لدى البنك المركزي جرى تجديدها بالكامل، في خطوة تعكس استمرار الدعم المالي لمصر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ودائع الدول العربية لدى مصر نحو 20.3 مليار دولار، منها 9.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 11 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل.