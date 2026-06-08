سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 8 يونيو 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 7301 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7357 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6437 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 5517 جنيه.



سعر جنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 51496 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.