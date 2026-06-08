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"شوية هزار فرعوني".. أول تعليق من مصطفى غريب بعد إعلانه مع محمد صلاح

كتب : مصطفى حمزة

04:13 م 08/06/2026
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    من تعليق مصطفى غريب
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    مصطفى غريب في الاعلان

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علق الفنان مصطفى غريب، على ظهوره رفقة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في الحملة الدعائية الجديدة لدعم الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ونشر "غريب"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو من الإعلان، وعلق عليه قائلا : "شوية هزار فرعوني مع الملك المصري".

تفاصيل ظهور مصطفى غريب مع محمد صلاح

وظهر مصطفى غريب في الإعلان وهو يوجه الحديث إلى محمد صلاح، لتقديم التشجيع والنصائح له بطريقة كوميدية، مستخدمًا أسماء شخصيات وأماكن فرعونية شهيرة في جُمل وتعبيرات ساخرة.

وقال "غريب"، في حديثه مع صلاح: "عايزين المرة دي (نتفرعن) عليهم يا صلاح، عايز أي فريق قدامنا ينسحب من (خوفو)، وعاوزك والنبي يا صلاح تلم اللعيبة حواليك.. (حابي) عليهم".

وفي إشارته إلى كيفية التعامل مع الفرق المنافسة، أضاف مصطفى غريب: "لازم نوريهم وش (رمسيس التاني)، عاوزين نقدم كورة أول ما الأجانب يشوفوها يقولوا (What isis)، عاوزين بعد أي ماتش نكسبه ننزل بأغنية (لفي بينا يا موميا)، وعاوزين نكسب ماتشين بس (شوفت طيبة) بالشكل ده".

واختتم مصطفى غريب حديثه الساخر مع محمد صلاح قائلًا: "أنت برة المنافسة يعني مينفعش حد (يكرنك) بحد، أنا عايزك تركز في التمرينات وتلعب السهل.. (أبوسمبل) منه يعني، حضورنا لازم يبقى قوي، إحنا عاوزين نسيب (أثر)".

نجوم فيلم "برشامة"

يذكر أن الفنان مصطفى غريب، كان قد شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "برشامة"، الذي تصدر شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى المبارك، وضم الفيلم نخبة من النجوم؛ منهم: هشام ماجد، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وعارفة عبد الرسول، وكمال أبو رية، وباسم سمرة، ومحمد أبو داود.

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