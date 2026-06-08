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سعر الدولار ينخفض في بنكين مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

08:54 ص 08/06/2026

سعر الدولار اليوم

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انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك البركة:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

51.74 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

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