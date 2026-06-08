سعر الدولار ينخفض في بنكين مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار اليوم
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك البركة:
51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
51.74 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.