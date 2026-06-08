بحث الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل، خاصة في القطاع الزراعي.

وزير التعليم: الشراكة مع الجهات الإنتاجية تدعم تطوير التعليم الفني

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر جهاز مستقبل مصر في ألماظة، حيث ناقش الجانبان آليات الارتقاء بالتعليم الفني وربطه بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ويسهم في إعداد خريجين أكثر جاهزية للمشاركة في خطط التنمية.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون القائم بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات الإنتاجية يمثل نموذجًا ناجحًا لتطوير التعليم الفني، ورفع كفاءة الخريجين وقدرتهم على المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

متابعة تنفيذ بروتوكول مدارس التكنولوجيا التطبيقية الزراعية

تناول اللقاء متابعة خطوات تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين جهاز مستقبل مصر ووزارة التربية والتعليم وأكاديمية ITS Agro الإيطالية، والذي يستهدف تطبيق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية الزراعية وفق أحدث النظم التعليمية والتدريبية العالمية.

ويهدف هذا التعاون إلى تزويد الطلاب بالمهارات العملية والتطبيقية المطلوبة داخل سوق العمل، من خلال برامج تدريب حديثة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق الميداني.

الغنام: الاستثمار في الشباب أساس التنمية المستدامة

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن جهاز مستقبل مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب وربط العملية التعليمية بالواقع العملي داخل المشروعات الإنتاجية المختلفة.

وأضاف أن هذا النهج يسهم في تكوين قاعدة من الكفاءات الشابة المؤهلة للمشاركة بفاعلية في المشروعات القومية، ودعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات التعليم والجهات الإنتاجية لتطوير منظومة التعليم الزراعي التطبيقي، بما يواكب المتغيرات الحديثة ويضمن توفير كوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.