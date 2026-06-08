5 عادات شائعة قد تدمر أسنانك دون أن تدري

الأسنان جزء مهم من صحة الجسم، والحفاظ عليها لا يقتصر فقط على التنظيف المنتظم، بل يعتمد أيضا على الابتعاد عن العادات الضارة التي قد تؤثر سلبا على صحتها.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور عبد الخالق صلاح، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، في تصريح لـ"مصراوي"، أبرز هذه العادات التي قد تدمر الأسنان وكيفية تجنبها.

تناول الثلج

في فصل الصيف، قد يزداد إقبال البعض على مضغ الثلج، وهي عادة شائعة تؤدي إلى تآكل طبقة المينا في الأسنان، كما قد تسبب حساسية الأسنان مع مرور الوقت.

استخدام الأسنان في فتح العلب والأغطية

يلجأ العديد من الأشخاص لاستخدام أسنانهم كأداة لفتح العلب أو الأغطية، وهي عادة قد تتسبب في حدوث كسور بالأسنان، أو ظهور تشققات دقيقة غير مرئية في طبقة المينا، وومع الوقت، ينعكس ذلك سلبا على صحة الأسنان، كما يؤدي إلى تآكل حوافها بشكل تدريجي.

الإفراط في المشروبات الغازية والحمضيات

الإكثار من المشروبات الغازية والأطعمة الحمضية من العادات الضارة أيضا، إذ تسهم في تآكل مينا الأسنان والأسطح الخارجية، ما قد يسبب الحساسية ويؤدي إلى اصفرار الأسنان.

وينصح الطبيب بتقليل تناول المشروبات الغازية، ويفضل شربها أثناء الوجبات وليس بمفردها، مع تجنب غسل الأسنان مباشرة بعدها، والانتظار لمدة 30 دقيقة قبل تنظيفها.

قضم الأظافر

عادة قضم الأظافر من السلوكيات الشائعة التي قد ترتبط بحالات التوتر والقلق، كما يمكن أن تؤدي إلى تآكل حواف الأسنان مع تكرارها.

ويمكن التعامل مع هذه العادة من خلال الحد من التوتر بشكل تدريجي، وذلك للحفاظ على صحة الأسنان وتجنب أي أضرار مستقبلية.

التفريش الخاطئ للأسنان

أشار "أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان" إلى أن الطريقة الخاطئة لتنظيف الأسنان قد تكون سببا في تآكلها، وذلك لعدة أسباب:

استخدام فرشاة خشنة أو قوية، ما قد يسهم في تآكل مينا الأسنان، لذا يُنصح باستخدام فرشاة ناعمة أكثر أمانا على اللثة.

غسل الأسنان مباشرة بعد تناول الطعام أو المشروبات الحمضية والغازية، وهو ما قد يضر بالمينا، لذلك يجب الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل التفريش.

الاستخدام الخاطئ أو المفرط لمعجون الأسنان، والذي قد يسبب تآكل الأسنان وزيادة الحساسية.

لذا، في حال استمرار الشعور بالحساسية، من الضروري استشارة طبيب الأسنان فورا لتحديد السبب والعلاج.

