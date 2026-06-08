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مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته والجمهور يعلق- صور

كتب : هاني صابر

12:00 م 08/06/2026 تعديل في 12:13 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى قمر وزوجته
  • عرض 6 صورة
    مصطفى قمر وزوجته
  • عرض 6 صورة
    مصطفى قمر وزوجته
  • عرض 6 صورة
    مصطفى قمر وزوجته
  • عرض 6 صورة
    مصطفى قمر وزوجته

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شارك الفنان مصطفى قمر، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعه مع زوجته احتفالا بعيد ميلادها، موجها رسالة خاصة لها.

رسالة مصطفى قمر لزوجته

ونشر قمر، صورا له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا زوجتي الجميلة.. أنت ركيزة قوية في حياتي لأن حبك يشجعني على الوصول إلى النجوم".

تعلقت الجمهور والفنانين

وتفاعلت الفنانة هاجر الشرنوبي مع تدوينته، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد جميل من الداخل والخارج". بينما كتب الفنان إدوارد "عيد ميلاد سعيد". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مصطفى قمر متجوز قمر، حسبتها بنته، عيد ميلاد سعيد، شبه بعض، ما شاء الله، ربنا ميحرمكوش من بعض، عقبال العمر كله يا قمر".

يذكر أن، زوجة مصطفى قمر ظهرت معه لأول مرة في كليباته الغنائية بأغنية "مش هاشوفك" من كلمات أحمد سليم، وألحان مصطفى قمر، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج كريم عبد الوهاب. وهى إحدى أغاني ألبومه "قمر 25".

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