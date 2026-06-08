وزير المالية: نستهدف جمع بين 8 و9 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن العام المالي المقبل يستهدف جمع ما بين 8 و9 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية.



وأوضح، خلال كلمته في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2026 اليوم، أن التمويلات المستهدفة تتراوح بين طرح 4 مليارات دولار سندات في الأسواق الدولية، وباقي التمويلات من مؤسسات تمويلية بأسعار فائدة ميسرة.



وأكد كجوك أن تقديرات الفجوة التمويلية واضحة، ولا توجد طلبات مفاجئة.



وأشار كجوك إلى أن المراجعة السابعة مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، وهناك اتفاق حول الرؤى.