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سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

11:28 ص 07/06/2026

سعر الدولار

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ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و6 قروش، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

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سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

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