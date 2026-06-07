ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و6 قروش، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.