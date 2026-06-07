سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
كتب : ميريت نادي
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و6 قروش، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر:
51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.