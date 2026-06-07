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البنك المركزي يشتري 3 آلاف أونصة ذهب الشهر الماضي في مايو

كتب : منال المصري

05:15 م 07/06/2026

البنك المركزي

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اشترى البنك المركزي المصري نحو 3 آلاف أونصة ذهب مسجلا نحو 4.17 مليون أونصة بنهاية مايو، في رصيد احتياطي النقد الأجنبي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه رغم زيادة عدد أونصات الذهب فإن رصيد الذهب فقد نحو 425 مليون دولار إلى 18.78 مليار دولار في مايو الماضي ليسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر.

وجاء انخفاض قيمة الذهب تأثرا بتراجع أسعاره عالميا خلال شهر مايو مما حد من زيادة الرصيد.

الأموال السائلة من العملات الأجنبية تغذي احتياطيات النقد الأجنبي

وعزز رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية للشهر الثالث من زيادة إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي وحمايته من التراجع بعد تراجع الذهب وحقوق السحب الخاصة.

وارتفع رصيد الأموال السائلة بالاحتياطي بنحو 656 مليون دولار خلال مايو إلى نحو 33.91 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبية لمصر للشهر 45 على التوالي بنحو 125 مليون دولار خلال مايو لتتخطى مستوى 53.13 مليار دولار

فيما انخفضت حقوق السحب الخاصة (SDRs) باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 106 ملايين دولار خلال مايو إلى 448 مليوناً.

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